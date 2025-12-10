Fasce verdi e centro storico Tutte le prescrizioni degli enti
L'articolo analizza le prescrizioni e le raccomandazioni degli enti coinvolti sulla variante parziale della zona industriale di Civitanova Alta, escludendo la procedura di Vas. Vengono illustrate le misure ambientali e urbanistiche adottate, tra cui fasce verdi tampone e limiti di altezza degli edifici, per tutelare il centro storico e l'ambiente circostante.
Esclusa dalla procedura di Vas la variante parziale della zona industriale di Civitanova Alta, ma con una sfilza di prescrizioni e raccomandazioni da parte di tutti gli enti coinvolti (Provincia, Regione, Sovrintendenza, Atac, Ato, Ast, Arpam) e il progetto dovrà conformarsi ai pareri espressi in materia ambientale: fasce verdi tampone tra la zona residenziale e quella produttiva per mitigare rumori e polveri, e poi per preservare il panorama sul centro storico da via Cattolica vengono considerati prescrittivi in termini di altezza degli edifici i render prodotti. Prescrizioni date anche per gli aspetti ambientali inerenti la matrice ariarumore, per l’adeguamento delle reti fognarie e idriche, per gli aspetti della viabilità così da verificare l’aderenza dei contenuti dello studio alla effettiva situazione successiva alla realizzazione della variante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Fasce verdi e centro storico. Tutte le prescrizioni degli enti - L'area sarà riconvertita da produttiva a residenziale.
