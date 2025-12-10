Fantasiland - magia e musica
A Roma nasce Fantasiland, un evento dedicato a grandi e piccini che unisce magia, musica e divertimento. Tra spettacoli, laboratori, escape room e giochi d’altri tempi, sarà una giornata ricca di emozioni e sorprese, pensata per regalare momenti indimenticabili a tutta la famiglia.
A Roma arriva Fantasiland: una giornata magica per grandi e piccini tra spettacoli di magia, laboratori, escape room, bolle di sapone e giochi d’altri tempi.Il 21 dicembre, Largo Venue si trasforma nel regno della fantasia con FANTASILAND – Magia & Musica, un evento gratuito dedicato a famiglie. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Christmas Party 2025 - Save the Date Sarà un pomeriggio ricco di magia, giochi, sorprese e atmosfera natalizia... e non vediamo l'ora di festeggiarlo insieme a voi! Presto tutte le info dettagliate! Restate connessi! - facebook.com Vai su Facebook
"FANTASILAND DI CALZOLAI CESARE " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Federica Pellegrini, come sta la figlia Matilde dopo il ricovero in ospedale ildifforme.it
Milan, Scaroni realista: “Scudetto? L’obiettivo è tornare in Champions League. Allegri è un elemento chiave” pianetamilan.it
Roma, Pellegrini in attesa: futuro bloccato e nessun segnale dalla società sololaroma.it
Rigore Inter Liverpool, la reazione di Van Dijk e Slot dopo l’episodio di San Siro! È accaduto nelle ... juventusnews24.com
L’oroscopo di domani, 11 dicembre 2025: le previsioni e il segno fortunato del giorno dayitalianews.com
Disney+ a 6,99 euro: il segreto per un Natale perfetto con 5 film cult da rivedere screenworld.it
Celta Vigo-Bologna (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Milan, Scaroni realista: “Scudetto? L’obiettivo è tornare in Champions League. Allegri è un elemento chiave” pianetamilan.it
Roma, Pellegrini in attesa: futuro bloccato e nessun segnale dalla società sololaroma.it
Rigore Inter Liverpool, la reazione di Van Dijk e Slot dopo l’episodio di San Siro! È accaduto nelle ... juventusnews24.com
L’oroscopo di domani, 11 dicembre 2025: le previsioni e il segno fortunato del giorno dayitalianews.com
Disney+ a 6,99 euro: il segreto per un Natale perfetto con 5 film cult da rivedere screenworld.it
Celta Vigo-Bologna (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com