Fantasiland - magia e musica

A Roma nasce Fantasiland, un evento dedicato a grandi e piccini che unisce magia, musica e divertimento. Tra spettacoli, laboratori, escape room e giochi d’altri tempi, sarà una giornata ricca di emozioni e sorprese, pensata per regalare momenti indimenticabili a tutta la famiglia.

A Roma arriva Fantasiland: una giornata magica per grandi e piccini tra spettacoli di magia, laboratori, escape room, bolle di sapone e giochi d’altri tempi.Il 21 dicembre, Largo Venue si trasforma nel regno della fantasia con FANTASILAND – Magia & Musica, un evento gratuito dedicato a famiglie. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Christmas Party 2025 - Save the Date Sarà un pomeriggio ricco di magia, giochi, sorprese e atmosfera natalizia... e non vediamo l'ora di festeggiarlo insieme a voi! Presto tutte le info dettagliate! Restate connessi! - facebook.com Vai su Facebook

"FANTASILAND DI CALZOLAI CESARE " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X