Fantasiland - magia e musica

Romatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma nasce Fantasiland, un evento dedicato a grandi e piccini che unisce magia, musica e divertimento. Tra spettacoli, laboratori, escape room e giochi d’altri tempi, sarà una giornata ricca di emozioni e sorprese, pensata per regalare momenti indimenticabili a tutta la famiglia.

A Roma arriva Fantasiland: una giornata magica per grandi e piccini tra spettacoli di magia, laboratori, escape room, bolle di sapone e giochi d’altri tempi.Il 21 dicembre, Largo Venue si trasforma nel regno della fantasia con FANTASILAND – Magia & Musica, un evento gratuito dedicato a famiglie. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica