Famiglia nel bosco Palmoli avvocato Solinas | Genitori pronti a rivedere alcune posizioni per riavere figli verso adesione a obbligo scolastico

Ilgiornaleditalia.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’avvocato Danila Solinas, in rappresentanza dei genitori dei tre bambini allontanati dal bosco di Palmoli, annuncia un atteggiamento di apertura e disponibilità. La coppia sarebbe pronta a rivedere alcune posizioni per favorire il riavvicinamento dei figli, in vista di una possibile adesione all’obbligo scolastico.

L’avvocato Danila Solinas, che assiste la coppia dei genitori dei 3 bambini allontanati da Palmoli, conferma una fase di piena apertura e disponibilità. Dopo l’ordinanza del Tribunale dei minori, i genitori hanno iniziato a rivedere diversi aspetti del loro stile di vita per favorire un più rapido r. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

famiglia nel bosco palmoli avvocato solinas genitori pronti a rivedere alcune posizioni per riavere figli verso adesione a obbligo scolastico

© Ilgiornaleditalia.it - Famiglia nel bosco Palmoli, avvocato Solinas: “Genitori pronti a rivedere alcune posizioni per riavere figli", verso adesione a obbligo scolastico

I tre figli tolti alla famiglia nel bosco: potrebbero tornare in Australia con la mamma

Bambini sottratti alla “famiglia del bosco”. Scontro governo-magistrati. Salvini: “Sequestrati”

Famiglia nel bosco, ecco chi sono e come vivono i "neorurali"

famiglia bosco palmoli avvocatoL'avvocato della famiglia nel bosco: "Ricongiungimento vicino, i genitori sono pronti a rivedere alcune posizioni" - "Spero che il tribunale accolga con favore tutti gli elementi nuovi emersi a seguito dell'ordinanza", ha spiegato la legale Danila Solinas ... Si legge su msn.com