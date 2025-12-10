Famiglia nel bosco Palmoli avvocato Solinas | Genitori pronti a rivedere alcune posizioni per riavere figli verso adesione a obbligo scolastico
L’avvocato Danila Solinas, in rappresentanza dei genitori dei tre bambini allontanati dal bosco di Palmoli, annuncia un atteggiamento di apertura e disponibilità. La coppia sarebbe pronta a rivedere alcune posizioni per favorire il riavvicinamento dei figli, in vista di una possibile adesione all’obbligo scolastico.
L’avvocato Danila Solinas, che assiste la coppia dei genitori dei 3 bambini allontanati da Palmoli, conferma una fase di piena apertura e disponibilità. Dopo l’ordinanza del Tribunale dei minori, i genitori hanno iniziato a rivedere diversi aspetti del loro stile di vita per favorire un più rapido r. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
I tre figli tolti alla famiglia nel bosco: potrebbero tornare in Australia con la mamma
Bambini sottratti alla “famiglia del bosco”. Scontro governo-magistrati. Salvini: “Sequestrati”
Famiglia nel bosco, ecco chi sono e come vivono i "neorurali"
Il caso della famiglia nel bosco. Una cooperativa vitivinicola salentina gli offre gratuitamente una sistemazione nell'antica casa del custode in un wine resort. “Lì i bambini vivranno immersi nella bellezza della natura” assicurano. - facebook.com Vai su Facebook
@zdizoro a proposito della ‘famiglia nel bosco’ in #ArenaRepubblicaRobinson @piulibri25 @repubblica #piulibri25 Vai su X
L'avvocato della famiglia nel bosco: "Ricongiungimento vicino, i genitori sono pronti a rivedere alcune posizioni" - "Spero che il tribunale accolga con favore tutti gli elementi nuovi emersi a seguito dell'ordinanza", ha spiegato la legale Danila Solinas ... Si legge su msn.com
