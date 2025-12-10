Famiglia nel bosco è un caso internazionale | adesso è coinvolta anche l' Australia

La vicenda della famiglia nel bosco, ormai di portata internazionale, ha suscitato grande attenzione. Dopo essere stata al centro di numerose cronache, la vicenda ha coinvolto anche l’Australia, con la visita della vice console Claudia Elizabeth Foster a Vasto, dove i bambini e la madre sono attualmente ospitati in una struttura protetta.

La vicenda della famiglia nel bosco è ormai divenuta un caso intenzionale. Nel corso della mattinata di ieri - martedì 9 dicembre - la vice console australiana Claudia Elizabeth Foster è arrivata a Vasto e ha fatto visita ai bambini e alla madre, tuttora ospiti in una struttura protetta. A quanto pare da parte della famiglia c'è tutta l'intenzione di lasciare l'Italia. Si è trattato di un'esperienza che Nathan Trevallion e Catherine Birmingham di certo non dimenticheranno mai. La famiglia viveva in un rudere isolato nel bosco di Palmoli. I tre bambini venivano educati secondo il metodo dell'educazione parentale.

