Famiglia nel bosco è un caso internazionale | adesso è coinvolta anche l' Australia
La vicenda della famiglia nel bosco, ormai di portata internazionale, ha suscitato grande attenzione. Dopo essere stata al centro di numerose cronache, la vicenda ha coinvolto anche l’Australia, con la visita della vice console Claudia Elizabeth Foster a Vasto, dove i bambini e la madre sono attualmente ospitati in una struttura protetta.
La vicenda della famiglia nel bosco è ormai divenuta un caso intenzionale. Nel corso della mattinata di ieri - martedì 9 dicembre - la vice console australiana Claudia Elizabeth Foster è arrivata a Vasto e ha fatto visita ai bambini e alla madre, tuttora ospiti in una struttura protetta. A quanto pare da parte della famiglia c'è tutta l'intenzione di lasciare l'Italia. Si è trattato di un'esperienza che Nathan Trevallion e Catherine Birmingham di certo non dimenticheranno mai. La famiglia viveva in un rudere isolato nel bosco di Palmoli. I tre bambini venivano educati secondo il metodo dell'educazione parentale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
A riferirlo Danila Solinas, una dei legali della “famiglia nel bosco”, spiegando che “Catherine e Nathan stanno dimostrando la più totale collaborazione” ? https://shorturl.at/FgwQH - facebook.com Vai su Facebook
@zdizoro a proposito della ‘famiglia nel bosco’ in #ArenaRepubblicaRobinson @piulibri25 @repubblica #piulibri25 Vai su X
Famiglia nel bosco, avvocato “Figli non sono dei genitori né dello stato”/ Sindaco “Ricongiungimento…” - La famiglia nel bosco a Storie Italiane, con tutti gli aggiornamenti e le dichiarazioni del sindaco di Palmoli e dell'avvocato: tutti i dettagli ... Segnala ilsussidiario.net
Il Liverpool passa a Milano, Chivu: “L’arbitro aveva visto bene…” sport.quotidiano.net
Garlasco, Alberto Stasi nell’intercettazione (mai ascoltata) con il padre panorama.it
Irene Pivetti condannata a 4 anni. L'appello conferma la sentenza agi.it
“Come associazione vittime del Salvemini non ci arrendiamo all’inevitabilità. Da anni invochiamo sicurezza” ilfattoquotidiano.it
"Sono incinta", lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambe. E' accaduto a Bari gazzettadelsud.it
Patrick Zaki è diventato padre a quattro anni esatti dalla liberazione lettera43.it