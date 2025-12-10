Famiglia intossicata dal monossido di carbonio | il padre trovato a terra con difficoltà a deambulare
Una famiglia di tre persone è stata vittima di un’intossicazione da monossido di carbonio. Il padre, di 43 anni, e i due figli sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, mentre la madre, che aveva accompagnato i bambini al Gaslini, è stata assistita sul posto. L'incidente ha destato preoccupazione e attenzione sulla sicurezza domestica.
L’uomo, 43 anni, e i due figli subito accompagnati in ospedale: la madre soccorsa dopo aver accompagnato i bambini al Gaslini. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Famiglia intossicata dal monossido di carbonio a Genova, tre in ospedale - Famiglia intossicata dal monossido di carbonio nella notte a Genova Castelletto in via Cesare Cabella, il padre e i due figli sono stati ricoverati in codice giallo negli ospedali San Martino e Gaslin ... Da rainews.it
Castelletto, famiglia intossicata dal monossido di carbonio in via Cabella - Famiglia intossicata dal monossido di carbonio a Castelletto: quattro persone soccorse in via Cabella, tre ricoverate tra San Martino e Gaslini. Riporta ligurianotizie.it
