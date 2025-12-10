false knees pastorale canadese

False Knees, webcomic della canadese Joshua Barkman pubblicato da Gigaciao in Italia, cattura l’attenzione con immagini semplici e suggestive. La storia si sviluppa attraverso scene evocative, come un passerotto che esprime la propria ansia, riflettendo temi di introspezione e emozioni profonde. Un'opera che invita a riflettere sulla sensibilità e la complessità delle emozioni umane.

La sola immagine di un passerotto che esclama la propria ansia da un ramo racchiude già l’essenza di False Knees, webcomic creato dal canadese Joshua Barkman e pubblicato in Italia da Gigaciao. Come nelle migliori favole moderne, qui sono gli animali a parlare, e quando lo fanno, la realtà si capovolge. Barkman ci invita in un mondo dove picchi, oche, corvi e scoiattoli discutono di vita e di morte con lo stesso candore di una giornata d’estate. Le illustrazioni realizzate a matita, inchiostro e gouache, donano alle vignette un’atmosfera delicata e naturale, quasi da acquerello, come quadri visti da lontano. 🔗 Leggi su Screenworld.it