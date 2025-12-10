Fabio Giomi licenziato col test del carrello tra Pam e sindacati primo e inatteso spiraglio di dialogo
Dopo settimane di tensioni e polemiche, la vicenda del test del carrello di Pam Panorama a Siena ha segnato un punto di svolta. Fabio Giomi, licenziato in seguito al controverso episodio, ha aperto un primo spiraglio di dialogo con i sindacati, offrendo nuove speranze per una risoluzione della controversia.
Siena, 10 dicembre 2025 – Dopo settimane di tensioni, licenziamenti contestati e un caso nazionale esploso dal cuore di Siena, ieri sera si è aperto il primo spiraglio di dialogo nella vicenda del test del carrello di Pam Panorama. Un primo (inatteso) spiraglio di dialogo. Il confronto fra l'azienda e Filcams Cgil Siena al tavolo del prefetto di Siena Valerio Massimo Romeo si è aperto in un clima teso, ma proprio quando tutto lasciava presagire un nuovo muro contro muro si è invece intravisto il primo, inatteso, spiraglio di dialogo nella vertenza sul licenziamento del cassiere Fabio Giomi. Foto Paolo Lazzeroni-Siena-: TAVOLO PAM IN PREFETTURA Passi in avanti, ora un nuovo tavolo.
Fabio Giomi, cassiere Pam licenziato (a 62 anni): “Lacci per capelli dentro la cassa di birra: ecco cos’è il test del carrello”
Si apre uno spiraglio per portare avanti la trattativa tra la Filcams Cgil e Pam Panorama sulla vertenza che riguarda Fabio Giomi, il cassiere del punto vendita del supermercato Porta Siena licenziato dopo il "test carrello"....
In #Esselunga mai sentito parlare de "il test del carrello" praticato dalla #Pam che ha licenziato il cassiere Fabio Giomi. Test che mi pare assurdo: il cassiere avrebbe dovuto fare il sorvegliante, spero venga reintegrato.Grazie a @MaxGramel per aver portato
Fabio Giomi licenziato col test del carrello, tra Pam e sindacati primo (e inatteso) spiraglio di dialogo - Il confronto fra l'azienda e Filcams Cgil Siena al tavolo del prefetto Valerio Massimo Romeo.
