Fabio Giomi licenziato col test del carrello tra Pam e sindacati primo e inatteso spiraglio di dialogo

Dopo settimane di tensioni e polemiche, la vicenda del test del carrello di Pam Panorama a Siena ha segnato un punto di svolta. Fabio Giomi, licenziato in seguito al controverso episodio, ha aperto un primo spiraglio di dialogo con i sindacati, offrendo nuove speranze per una risoluzione della controversia.

Siena, 10 dicembre 2025 – Dopo settimane di tensioni, licenziamenti contestati e un caso nazionale esploso dal cuore di Siena, ieri sera si è aperto il primo spiraglio di dialogo nella vicenda del test del carrello di Pam Panorama. Un primo (inatteso) spiraglio di dialogo. Il confronto fra l'azienda e Filcams Cgil Siena al tavolo del prefetto di Siena Valerio Massimo Romeo si è aperto in un clima teso, ma proprio quando tutto lasciava presagire un nuovo muro contro muro si è invece intravisto il primo, inatteso, spiraglio di dialogo nella vertenza sul licenziamento del cassiere Fabio Giomi.

