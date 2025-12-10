F1 Norris da brividi | che messaggio a Verstappen
Lando Norris sorprende tutti con un gesto e un messaggio che lasciano il segno. In un contesto di grande tensione e competitività in Formula 1, il pilota della McLaren manda un messaggio forte a Max Verstappen, il nuovo campione. Una dichiarazione che fa riflettere sui rapporti tra i protagonisti di questa stagione emozionante.
Lando Norris manda un messaggio da pelle d’oca a Max Verstappen: il nuovo campione di Formula 1 esalta l’olandese della Red Bull. Lando Norris, neo-campione del mondo, ha scelto un gesto di grande rispetto sportivo nei confronti di Max Verstappen. Dopo l’ultimo Gran Premio ad Abu Dhabi, il pilota McLaren ha dichiarato che questa stagione parla più del campione della Red Bull che di lui. Un omaggio al pilota olandese, capace di recuperare più di cento punti e di tornare a contendere il titolo fino alla fine. Norris esalta Verstappen: messaggio da brividi. Lando Norris ha approfittato della sua intervista a Sky UK per rendere onore alla grande stagione di Max Verstappen: “ L’anno scorso sono rimasto deluso dal fatto di essere arrivato secondo. 🔗 Leggi su Sportface.it
Formula 1, finale da brividi: chi può farcela fra Verstappen, Norris e Piastri
#f1granpremio #abudhabigp È finita! Il mondiale 2025 di Formula 1 ha visto sventolare anche la sua ultima bandiera a scacchi. La gara è stata vinta da Max Verstappen su Red Bull, seguito da Oscar Piastri e Lando Norris su McLaren.
Qualifiche F1 Abu Dhabi, Verstappen pole da brividi - Max Verstappen ha firmato una pole position da applausi nelle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1.
