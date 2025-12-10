F1 la Red Bull ha deciso | presa di posizione netta sul futuro di Lambiase

La Red Bull ha annunciato una decisione definitiva riguardo al futuro di Gianpiero Lambiase, segnando un punto di svolta nella gestione della squadra. Dopo tensioni e momenti di incertezza, la scuderia austriaca ha preso una posizione chiara, consolidando il ruolo di Lambiase e chiarendo il suo futuro all’interno del team.

La Red Bull ha preso una decisione molto chiara sul futuro di Gianpiero Lambiase: la scuderia austriaca non ha più dubbi C’è stato un momento della stagione in cui il rapporto tra Max Verstappen e Gianpiero Lambiase sembrava vicino a un punto di rottura. Tra indiscrezioni e silenzi, la possibilità di un addio aveva alimentato dubbi sul futuro della Red Bull. Le due figure, legate dal 2016, erano finite in una situazione poco chiara. Ora la vicenda sembra essersi ricomposta. Il team sarebbe pronto a confermare Lambiase al fianco del quattro volte campione del mondo, scegliendo la continuità verso il 2026. 🔗 Leggi su Sportface.it

#BreakingNews #Formula1 #RedBull #HelmutMarko #farewell Dopo oltre 20 anni come consulente motoristico della Red Bull, Helmut Marko ha deciso di dimettersi alla fine del 2025. L'ottantaduenne è stato uno degli artefici chiave dell'era della Red Bull

