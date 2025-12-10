F1 fine della storia tra Red Bull ed Helmut Marko | il consulente austriaco ha rassegnato le dimissioni
Helmut Marko ha ufficialmente lasciato il suo ruolo di consulente alla Red Bull, segnando la fine di un’epoca per la scuderia. Con le recenti uscite di Adrian Newey e Christian Horner, questa decisione rappresenta un ulteriore cambiamento nel team, che perde uno dei suoi uomini più influenti e storici.
Il cerchio si è chiuso. Dopo gli addii di Adrian Newey e di Christian Horner, molto diversi nelle motivazioni, lo zoccolo duro che andava a comporre l’asset della Red Bull perde l’ultimo pezzo importante. Si parla di Helmut Marko. Dopo le indiscrezioni di media britannici e olandesi che avevano riportato la notizia della rottura tra la scuderia di Milton Keynes e lo storico consulente, ci sono i crismi dell’ufficialità. Si chiude così un sodalizio che durava da un ventennio tra Marko e i “bibitari”, condito da tante vittorie e anche qualche polemica, anche per la comunicazione che spesso l’82enne di Graz ha usato nel paddock. 🔗 Leggi su Oasport.it
