Ex miss uccisa e fatta a pezzi nel frullatore marito 43enne a processo | le ha asportato l’utero decapitandola
La Procura di Basilea ha chiuso le indagini sul caso di Kristina Joksimovic, la donna uccisa e smembrata dal marito 43enne a Binningen. L'uomo, attualmente in custodia, è stato incriminato per omicidio e altri reati, dopo aver asportato l'utero alla vittima e averla decapitata.
La Procura di Basilea ha annunciato oggi di aver chiuso le indagini a carico del 43enne, che rimane in arresto in carcere, incriminandolo con l'accusa di aver ucciso la 38enne Kristina Joksimovic, fatta a pezzi e smembrata in un frullatore in casa sua a Binningen.
