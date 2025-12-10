Ex miss uccisa e fatta a pezzi nel frullatore marito 43enne a processo | le ha asportato l’utero decapitandola

La Procura di Basilea ha chiuso le indagini sul caso di Kristina Joksimovic, la donna uccisa e smembrata dal marito 43enne a Binningen. L'uomo, attualmente in custodia, è stato incriminato per omicidio e altri reati, dopo aver asportato l'utero alla vittima e averla decapitata.

