Ex compagno ferito da un colpo di pistola scattano i domiciliari per una donna
A Bari, una donna è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio dopo aver ferito con un colpo di pistola il suo ex compagno. L'episodio ha portato all'intervento delle forze dell'ordine, che hanno disposto i domiciliari per la sospettata. L'indagine è ancora in corso per chiarire i motivi e le circostanze dell'aggressione.
Lite tra conviventi degenera: 47enne arrestata dopo aver ferito il compagno
Uccide la nonna a martellate dopo una lite, arrestato 30enne: ferito anche il compagno della donna
Uccide la nonna 80enne a martellate e scappa in treno: il nipote trovato a una fermata della metro. Ferito anche il compagno della mamma
Il 30enne che ucciso l'anziana parente e ha ferito il compagno della madre ha dichiarato di essere stato umiliato e perseguitato fin da bambino - facebook.com Vai su Facebook
Ad Acilia, alle porte di Roma, un 30enne ha ucciso a colpi di martello la nonna e ferito il compagno della madre. Arrestato dalla polizia, ora gli inquirenti indagano sul movente di quanto avvenuto @ElenaBaiocco #GR1 Vai su X
