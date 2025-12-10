Ex Benevento Ciciretti | triplo salto all’indietro nuova avventura in Promozione

Amato Ciciretti, ex Benevento e Latina, intraprende una nuova avventura in Promozione laziale con il Real San Basilio. La squadra, prima in classifica con 30 punti, punta con determinazione alla promozione, segnando un nuovo capitolo nella carriera del calciatore.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo aver chiuso la sua esperienza a Latina in Serie C (LEGGI QUI), riparte dalla Promozione laziale Amato Ciciretti che ha deciso di accettare la proposta dell’ambizioso Real San Basilio, squadra che è in testa con 30 punti dopo 12 giornate e che mira senza mezzi termini al salto di categoria. “ Allarghiamo la nostra famiglia – si legge sul profilo sociale della società – con un altro innesto di spessore altissimo. Amato vanta più di 300 presenze tra A, B, C e Nazionali.ogni parola sarebbe superflua per descrivere il suo valore tecnico, possiamo solo dire benvenuto a San Basilio, Amato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it