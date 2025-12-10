Evoluzione Seltos il suv di Kia cresce in dimensioni tecnologia e funzionalità
Kia ha svelato la nuova generazione di Seltos, il suo SUV compatto che si distingue per dimensioni più ampie, tecnologie avanzate e funzionalità migliorate. Questo modello, strategico per il marchio a livello mondiale, si evolve per offrire un'esperienza di guida ancora più completa e moderna.
Kia ha presentato la nuova generazione di Seltos, SUV compatto che continua a rappresentare un modello strategico per il marchio nei principali mercati globali. L’anteprima, trasmessa online con il tema “The Protagonist”, introduce un aggiornamento che punta soprattutto su praticità d’uso, connettività e un’identità estetica più marcata. Il modello nasce sulla piattaforma K3 e si propone con una serie di miglioramenti strutturali tutti incentrati sulla qualità di guida: maggiore rigidità della scocca, migliore isolamento acustico ed equilibrio rivisto del telaio contribuiscono, secondo Kia, a un comportamento più stabile e confortevole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Nuova Kia Seltos debutta a livello globale - Kia ha svelato la Nuova Seltos, seconda generazione del SUV compatto che già rappresentava uno dei pilastri della gamma globale del brand coreano. megamodo.com scrive
