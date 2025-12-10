Eventi calamitosi del 2023 In arrivo 8,5 milioni di euro per il ripristino dei danni

Nel 2023, eventi calamitosi come alluvioni e altre calamità hanno causato ingenti danni sul territorio. Per far fronte a questa situazione, la Regione ha stanziato 8,5 milioni di euro destinati al ripristino e alla messa in sicurezza delle aree colpite, contribuendo alla ricostruzione e alla prevenzione futura.

di Gabriele Nuti La Regione ha stanziato 8,5 milioni di euro per il ripristino dei danni causati dall’alluvione e dagli eventi calamitosi del 2023 e per la messa in sicurezza del territorio. Gli interventi in programma sono 38 in undici Comuni tra la zona pisana, la Valdera e la zona del Cuoio (Bientina, Fauglia, Casciana Terme Lari, San Giuliano Terme, Vecchiano, Ponsacco, Crespina Lorenzana, Calcinaia, San Miniato, Castelfranco, Santa Maria a Monte). Al territorio di Santa Maria a Monte è destinata la fetta più consistente, vale a dire 2 milioni e 740mila euro per il ripristino delle sponde di quattro rii (Vaiano, Doccione, Valle Fontana e Nero) e altri interventi di consolidamento, per interventi che verranno effettuati dal Comune, dalla Provincia e dal Consorzio di Bonifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Eventi calamitosi del 2023. In arrivo 8,5 milioni di euro per il ripristino dei danni

