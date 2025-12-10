Eventi a Sicilia Outlet Village dalla mostra Lego di Riccardo Zangelmi a Winter Harmonies – FOTO

Eventi imperdibili a Sicilia Outlet Village, tra la mostra Lego di Riccardo Zangelmi e Winter Harmonies, fino all’11 gennaio. Un calendario ricco di appuntamenti che rende il Natale ancora più magico, creando un’atmosfera unica e coinvolgente per visitatori di tutte le età.

Fino all'11 gennaio la mostra Forever Young di Lego di Riccardo Zangelmi Sono giorni pieni di appuntamenti a Sicilia Outlet Village, il Natale si avvicina e nell'aria c'è già un'atmosfera speciale. Le vetrine dei 170 negozi di prestigiosi brand nazionali e internazionali sono già addobbate e pronte per le feste e la pista di pattinaggio sta regalando – anche agli apprendisti volteggianti sui pattini – la possibilità di cimentarsi in un'esperienza unica. Nei giorni scorsi è andato in scena " Xmas On Ice ", lo spettacolo itinerante che porta con sé il clima del Natale attraverso danza, pattinaggio e melodie senza tempo.