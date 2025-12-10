Evasione fiscale e autoriciclaggio Irene Pivetti condannata anche in appello a 4 anni | La verità verrà fuori

Irene Pivetti è stata condannata in appello a quattro anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio. La politica ha ribadito la propria innocenza, affermando che

Milano, 10 dicembre 2025 – "La verità verrà fuori, sono tranquilla, la verità è che io sono innocente. Sono curiosa di leggere le motivazioni". Così commenta a caldo Irene Pivetti, ex presidente della Camera, subito dopo la sentenza di secondo grado, a Milano, che ha confermato la condanna per lei a 4 anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio. Il processo prendeva le mosse da una serie di operazioni commerciali, datate 2016, per circa 10 milioni di euro. Operazioni relative alla compravendita di tre Ferrari Granturismo che, stando alle indagini del pm Giovanni Tarzia e del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, sarebbe servita per riciclare proventi frutto di illeciti fiscali.