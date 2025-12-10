Evasione fiscale e autoriciclaggio Irene Pivetti condannata anche in appello a 4 anni | La verità verrà fuori
Irene Pivetti è stata condannata in appello a quattro anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio. La politica ha ribadito la propria innocenza, affermando che
Milano, 10 dicembre 2025 – "La verità verrà fuori, sono tranquilla, la verità è che io sono innocente. Sono curiosa di leggere le motivazioni". Così commenta a caldo Irene Pivetti, ex presidente della Camera, subito dopo la sentenza di secondo grado, a Milano, che ha confermato la condanna per lei a 4 anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio. Il processo prendeva le mosse da una serie di operazioni commerciali, datate 2016, per circa 10 milioni di euro. Operazioni relative alla compravendita di tre Ferrari Granturismo che, stando alle indagini del pm Giovanni Tarzia e del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, sarebbe servita per riciclare proventi frutto di illeciti fiscali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Lega - Salvini Premier. . Armando Siri a Sky Economia per parlare di tetto all'uso dei contanti, evasione fiscale, rottamazione, oro di Bankitalia e rinvio in Europa dello stop ai motori endotermici. - facebook.com Vai su Facebook
Per anni ci hanno accusato di incentivare l’evasione fiscale. La realtà è ben diversa: con noi al Governo le tasse diminuiscono ed entrano più soldi nelle casse pubbliche, come diceva Berlusconi. Vai su X
