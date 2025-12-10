Evasione fiscale e autoriciclaggio confermata in appello condanna a 4 anni per Irene Pivetti

La Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna a quattro anni di reclusione per Irene Pivetti, ex presidente della Camera, in relazione a accuse di evasione fiscale e autoriciclaggio. La decisione giunge dopo il procedimento di secondo grado, confermando la sentenza iniziale e delineando ulteriormente il quadro giudiziario a suo carico.

(Adnkronos) – I giudici della Corte d'Appello di Milano hanno confermato la condanna per l'ex presidente della Camera Irene Pivetti accusata di autoriciclaggio ed evasione fiscale. Il 26 settembre 2004 i giudici della quarta sezione penale del tribunale di Milano avevano condannato a 4 anni l'imputata e avevano disposto la confisca di oltre 3,4 milioni .

Irene Pivetti, condanna a 4 anni confermata: nel mirino operazioni commerciali per 10 milioni di euro. «Sono innocente» - La Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio per l'ex presidente della Camera. Da ilmattino.it