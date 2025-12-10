Evangelisti è il nuovo ds del Messina Coppola responsabile del settore giovanile
Luca Evangelisti è stato nominato nuovo direttore sportivo del Messina, sostituendo Giovanni Martello. Dopo aver accettato le dimissioni del precedente dirigente, la società giallorossa ha annunciato il nome del suo nuovo responsabile delle operazioni sportive, puntando su un professionista con esperienza nel settore giovanile.
Luca Evangelisti è il nuovo direttore sportivo del Messina. La società giallorossa, dopo aver accettato le dimissioni di Giovanni Martello, ha comunicato il nome del sostituto. Evangelisti, ex calciatore con una lunga carriera alle spalle, ha rivestito, in passato, lo stesso ruolo con, tra le. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Messina, il ds Luca Evangelisti in pole per prendere il posto di Giovanni Martello - Si è già confrontato con il tecnico Pippo Romano per conoscere le sue volontà e capire se vi sarebbero le condizioni per lavorare assieme ... Come scrive msn.com
