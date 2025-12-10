Evangelisti è il nuovo ds del Messina Coppola responsabile del settore giovanile

Messinatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Evangelisti è stato nominato nuovo direttore sportivo del Messina, sostituendo Giovanni Martello. Dopo aver accettato le dimissioni del precedente dirigente, la società giallorossa ha annunciato il nome del suo nuovo responsabile delle operazioni sportive, puntando su un professionista con esperienza nel settore giovanile.

