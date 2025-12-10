Evangelisti è il nuovo ds del Messina Coppola responsabile del settore giovanile

Luca Evangelisti è stato nominato nuovo direttore sportivo del Messina, sostituendo Giovanni Martello. La società giallorossa ha annunciato ufficialmente questa scelta, puntando su una figura con esperienza nel settore giovanile e nelle operazioni di mercato. La decisione segna un nuovo capitolo per il club, che mira a rinvigorire le proprie performance e progetti futuri.

Evangelisti, dalle sfide al Celeste alla firma da ds. Esce di scena Martello - È il 60enne Luca Evangelisti, che da calciatore collezionò oltre 450 gare tra i professionisti, la metà in B, indossando tra le altre le maglie di Campo ... Secondo messinasportiva.it

