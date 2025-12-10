Europei di corsa campestre | tra i convocati anche l' atleta Masresha Costa

Tra i convocati italiani per i Campionati Europei di corsa campestre figura anche Masresha Costa, atleta della Friulintagli Brugnera. L'atleta si prepara a rappresentare l'Italia in questa importante competizione internazionale, portando con sé l'entusiasmo e l'impegno tipici delle competizioni di questa disciplina.

C'è anche l'atleta della Friulintagli Brugnera Masresha Costa nella lista degli azzurri in partenza per i Campionati Europei di cross. La gara si terrà domenica 14 dicembre a Lagoa, in Portogallo. Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre, nel comunicare l'elenco dei convocati. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

