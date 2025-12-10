‘Europa Palace’ Incanto infinito Merry Christmas in riva al mare
Sanremo si prepara a vivere un Natale magico con l’evento ‘Europa Palace’. Luci, spettacoli e atmosfere festose trasformano la città in una meta incantata, rendendo la stagione invernale un’occasione speciale per immergersi in un’atmosfera da sogno sulla riviera.
Sanremo si prepara a vivere la stagione più scintillante dell’anno con un calendario di eventi, luci e atmosfere che trasformano la Città dei Fiori in una destinazione da sogno anche in inverno. Il clima mite, il mare che abbraccia il centro città e l’eleganza del suo patrimonio architettonico rendono la Riviera dei Fiori un luogo perfetto per trascorrere le feste in riva al mare. Affacciato sul Lungomare Imperatrice, l’Europa Palace Hotel 5* è il luogo perfetto per vivere la magia delle festività con un tocco di eleganza e autenticità. L’hotel propone due pacchetti esclusivi da sogno: ‘Christmas in Riviera’, un’esperienza pensata per chi desidera trascorrere il Natale in riva al mare, tra colazioni gourmet, momenti di relax nella Anemoi Wellness & Spa e il ’New Year’s Celebration’ pacchetto di soggiorno elegante e vivace, perfetto per accogliere il nuovo anno in grande stile, tra comfort, gusto e musica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Chi riuscirà a battere le Aquile? Il momento d’oro del Crystal Palace, che ora sogna l’Europa
All'Europa Palace Hotel di Sanremo, la nuova destinazione di lusso in Riviera
All'Europa Palace di Sanremo il brunch si fa tutto l'anno in terrazza
Europa Palace Hotel Messina - facebook.com Vai su Facebook
Gli esperti del Bambino Gesù: "Il miglior regalo di Natale per i figli? Giocare con loro" agi.it
David Rossi e la pista omicidio: “Trattenuto per un braccio e lasciato cadere”. Svolta a lungo attesa dalla ... lanazione.it
Si apre la mostra di Ghezzi: le sue: "Naturografie" lanazione.it
Svolta per il Trasimeno. Nuovo impianto potenziato di microfiltrazione dell’acqua lanazione.it
Fuori dal Coro, l'urlo di Mario Giordano: "Ci batteremo, lo prometto" liberoquotidiano.it
Inaugurato il Parco delle Connessioni. Un’area avventura inclusiva per tutti lanazione.it