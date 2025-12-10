‘Europa Palace’ Incanto infinito Merry Christmas in riva al mare

Sanremo si prepara a vivere un Natale magico con l’evento ‘Europa Palace’. Luci, spettacoli e atmosfere festose trasformano la città in una meta incantata, rendendo la stagione invernale un’occasione speciale per immergersi in un’atmosfera da sogno sulla riviera.

Sanremo si prepara a vivere la stagione più scintillante dell'anno con un calendario di eventi, luci e atmosfere che trasformano la Città dei Fiori in una destinazione da sogno anche in inverno. Il clima mite, il mare che abbraccia il centro città e l'eleganza del suo patrimonio architettonico rendono la Riviera dei Fiori un luogo perfetto per trascorrere le feste in riva al mare. Affacciato sul Lungomare Imperatrice, l'Europa Palace Hotel 5* è il luogo perfetto per vivere la magia delle festività con un tocco di eleganza e autenticità. L'hotel propone due pacchetti esclusivi da sogno: 'Christmas in Riviera', un'esperienza pensata per chi desidera trascorrere il Natale in riva al mare, tra colazioni gourmet, momenti di relax nella Anemoi Wellness & Spa e il 'New Year's Celebration' pacchetto di soggiorno elegante e vivace, perfetto per accogliere il nuovo anno in grande stile, tra comfort, gusto e musica.