Europa League | prossimi avversarsi i Los Celestes galiziani
Il Bologna si prepara a tornare in Europa League, dopo aver conquistato un prezioso punto contro la Lazio in Serie A. I “Los Celestes” galiziani cercano continuità e un passo avanti in classifica, puntando a consolidare la loro posizione e a proseguire la serie positiva di risultati.
Dopo il prezioso punto raccolto in quel Roma contro la Lazio nel 14° turno di Seria A, il Bologna è pronto a rituffarsi in Europa League per dare continuità alla striscia positiva di quattro risultati utili consecutivi e tentare così l’aggancio alla zona più nobile della classifica. Avversario di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Bologna in Europa League. Torna il nostro ‘Bar Carlino’: il pre-partita dei tifosi rossoblù
Dove vedere in tv Nizza-Roma, Europa League calcio: orario, canale, streaming
Dove vedere in tv Aston Villa-Bologna, Europa League calcio: orario, canale, streaming
Difesa rossoblù: out anche Casale. Giovedì sera il Bologna in Europa League a casa del Celta Vigo Vai su Facebook
#EuropaLeague, gli arbitri di Celtic-Roma e Celta Vigo-Bologna Vai su X
Prossimo avversario di Europa League: il nuovo, ricco e poco amato Salisburgo targato Red Bull - Città natale di Mozart e patrimonio Unesco, ma anche sede della famosa Red Bull, da vent’anni padrona indigesta del club. Come scrive bolognatoday.it
