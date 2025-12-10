Europa League | prossimi avversari i Los Celestes galiziani
Dopo aver conquistato un prezioso punto contro la Lazio, il Bologna si prepara a tornare in Europa League. I prossimi avversari dei rossoblù sono i “Los Celestes” galiziani, squadra nota per il suo stile di gioco e la competitività, pronta a mettere alla prova la squadra italiana in una sfida fondamentale per la classifica.
Dopo il prezioso punto raccolto in quel Roma contro la Lazio nel 14° turno di Seria A, il Bologna è pronto a rituffarsi in Europa League per dare continuità alla striscia positiva di quattro risultati utili consecutivi e tentare così l’aggancio alla zona più nobile della classifica. Avversario di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Bologna in Europa League. Torna il nostro ‘Bar Carlino’: il pre-partita dei tifosi rossoblù
Dove vedere in tv Nizza-Roma, Europa League calcio: orario, canale, streaming
Dove vedere in tv Aston Villa-Bologna, Europa League calcio: orario, canale, streaming
Difesa rossoblù: out anche Casale. Giovedì sera il Bologna in Europa League a casa del Celta Vigo Vai su Facebook
#EuropaLeague, gli arbitri di Celtic-Roma e Celta Vigo-Bologna Vai su X
Prossimo avversario di Europa League: il nuovo, ricco e poco amato Salisburgo targato Red Bull - Città natale di Mozart e patrimonio Unesco, ma anche sede della famosa Red Bull, da vent’anni padrona indigesta del club. Riporta bolognatoday.it
