Europa League | prossimi avversari i Los Celestes galiziani

Bolognatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver conquistato un prezioso punto contro la Lazio, il Bologna si prepara a tornare in Europa League. I prossimi avversari dei rossoblù sono i “Los Celestes” galiziani, squadra nota per il suo stile di gioco e la competitività, pronta a mettere alla prova la squadra italiana in una sfida fondamentale per la classifica.

Dopo il prezioso punto raccolto in quel Roma contro la Lazio nel 14° turno di Seria A, il Bologna è pronto a rituffarsi in Europa League per dare continuità alla striscia positiva di quattro risultati utili consecutivi e tentare così l’aggancio alla zona più nobile della classifica. Avversario di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

europa league prossimi avversariProssimo avversario di Europa League: il nuovo, ricco e poco amato Salisburgo targato Red Bull - Città natale di Mozart e patrimonio Unesco, ma anche sede della famosa Red Bull, da vent’anni padrona indigesta del club. Riporta bolognatoday.it