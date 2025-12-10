Europa in allarme | Momento critico per l' Ucraina Chiamata a Trump per avanzare verso la pace

L'Europa si trova in uno stato di crescente preoccupazione per la crisi ucraina, considerata un momento critico. In questo contesto, una telefonata di quarantacinque minuti tra Donald Trump e le autorità europee ha avuto l'obiettivo di avanzare verso una possibile risoluzione del conflitto e promuovere progressi per la pace.

Quaranta minuti di telefonata con Donald Trump per "cercare di fare progressi" su un possibile accordo sull'Ucraina. All'indomani del nuovo ruvido attacco del presidente USA all'Europa e mentre il Cremlino chiarisce che sul conflitto "le parole di Trump sono in linea con la nostra visione", il presidente francese Emmanuel Macron, il premier britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz tengono un filo diretto con la Casa Bianca. I tre leader "accolgono con favore gli sforzi" degli Stati Uniti "per ottenere una pace forte e duratura in Ucraina, mettendo fine ai massacri" e aggiungono che "il lavoro intensivo continua e proseguirà anche nei prossimi giorni".

