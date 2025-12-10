Europa disorientata Conte strappa sull' Ucraina | rivolta nel campo largo sinistra in frantumi

L'Europa si trova in una fase di incertezza e divisione, con tensioni crescenti tra le forze politiche sul supporto all'Ucraina. Le parole di Conte evidenziano le difficoltà nel definire una strategia condivisa, riflettendo un panorama politico frammentato e in evoluzione, dove le posizioni si fanno sempre più divergenti.

“Io prendo atto che l'Europa è completamente disorientata. Non si è capito qual è la linea. Purtroppo avevano solo una linea, questa è la realtà, ed era la vittoria militare sulla Russia. Hanno scommesso su questo e adesso non c'è nessuna alternativa. Quindi lasciamo che a condurre il negoziato siano gli Stati Uniti”. Sono le parole di Giuseppe Conte a movimentare la giornata politica sul tema della pace in Ucraina. La posizione del leader M5S, infatti, da un lato attira le critiche di una parte del ‘campo largo' di centrosinistra, in particolare da +Europa e dai riformisti Pd, e dall'altro si sovrappone alle sensibilità divergenti nella coalizione di maggioranza, dove la Lega continua a nutrire perplessità sul rinnovo del decreto per la proroga dell'invio di armi a Kiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Europa disorientata". Conte strappa sull'Ucraina: rivolta nel campo largo, sinistra in frantumi

