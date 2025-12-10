Europa bersaglio di Trump

L'atteggiamento di Donald Trump nei confronti dell'Europa si caratterizza per critiche dure e toni sprezzanti. Il presidente americano ha spesso espresso opinioni negative sul continente, descrivendolo come debole, incapace e popolato da persone poco intelligenti. Questo articolo analizza le dichiarazioni e le posizioni di Trump nei confronti dell'Europa, evidenziando le sue percezioni e il loro impatto sulle relazioni internazionali.

Debole, incapace e piena di stupidi: è questo quello che pensa dell'Europa il presidente Donald Trump. Nella sua intervista, rilasciata al quotidiano statunitense Politico, il tycoon infatti non ha risparmiato i leader europei, tacciandoli di essere sostanzialmente inutili, se non dannosi, per la risoluzione della guerra in Ucraina. "L'Europa non sa che cosa fare. I suoi leader sono deboli, credo che vogliono essere politicamente corretti, ma parlano troppo, non producono e la guerra semplicemente continua". E aggiunge: "I leader europei li conosco davvero bene. Alcuni sono intelligenti, ma altri sono stupidi.

L'Europa nel mirino dell'America trumpiana: senza unione politica saremo schiacciati, ma difendere questa Europa è difficile. Un'Unione che punta al riarmo più che ai diritti diventa il bersaglio perfetto di Washington. La fragilità dell'UE apre spazi enormi alle

