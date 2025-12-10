Estorsioni e usura ai commercianti 5 condanne
Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha emesso cinque condanne per estorsioni e usura ai danni di commercianti di Cellole e Baia Domizia, con pene che raggiungono i ventiquattro anni e sei mesi di reclusione e una multa di ventottomila euro. La sentenza riguarda un processo che ha coinvolto tre imprenditori coinvolti in attività illecite, evidenziando un grave fenomeno nel settore commerciale locale.
Ventiquattro anni e sei mesi di carcere e ventottomila euro di multa. E' quanto inflitto dalla terza sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere - presieduta da Luciana Crisci - nel processo per usura ed estorsione nei confronti di 3 commercianti di Cellole e Baia Domizia.
