Essere fisioterapisti oggi | il 12 dicembre a Buttrio l’evento di Ofi Fvg

Udinetoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 12 dicembre a Buttrio, Ofi Fvg organizza un evento dedicato ai fisioterapisti, offrendo un aggiornamento sulla professione a tre anni dalla sua istituzione. L'iniziativa analizzerà il presente e il futuro del settore, stimolando una riflessione sulle sfide e le opportunità che caratterizzano la fisioterapia oggi.

Un punto della situazione a tre anni dall’istituzione dell’Ordine e una riflessione sul presente e sul futuro della professione. Ofi Fvg, l’Ordine dei fisioterapisti del Friuli Venezia Giulia, in occasione dell’assemblea regionale, promuove un corso gratuito per gli iscritti, valido anche ai fini. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

