Essere fisioterapisti oggi | il 12 dicembre a Buttrio l’evento di Ofi Fvg
Il 12 dicembre a Buttrio, Ofi Fvg organizza un evento dedicato ai fisioterapisti, offrendo un aggiornamento sulla professione a tre anni dalla sua istituzione. L'iniziativa analizzerà il presente e il futuro del settore, stimolando una riflessione sulle sfide e le opportunità che caratterizzano la fisioterapia oggi.
Un punto della situazione a tre anni dall’istituzione dell’Ordine e una riflessione sul presente e sul futuro della professione. Ofi Fvg, l’Ordine dei fisioterapisti del Friuli Venezia Giulia, in occasione dell’assemblea regionale, promuove un corso gratuito per gli iscritti, valido anche ai fini. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Venerdì 12 dicembre, prima dell’assemblea di OFI FVG, ci ritroviamo all’Hotel Le Fucine di Buttrio, dove è in programma il corso gratuito “Essere fisioterapisti oggi, una critica costruttiva per una professione basata sui fatti e non sulle abitudini”. Relatori • M - facebook.com Vai su Facebook
Sanità, protesta dei sindacati in Consiglio regionale: seduta interrotta e ripresa tra urla e proteste | Foto ... ilsecoloxix.it
Il Liverpool passa a Milano, Chivu: “L’arbitro aveva visto bene…” sport.quotidiano.net
Garlasco, Alberto Stasi nell’intercettazione (mai ascoltata) con il padre panorama.it
Irene Pivetti condannata a 4 anni. L'appello conferma la sentenza agi.it
“Come associazione vittime del Salvemini non ci arrendiamo all’inevitabilità. Da anni invochiamo sicurezza” ilfattoquotidiano.it
"Sono incinta", lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambe. E' accaduto a Bari gazzettadelsud.it
Patrick Zaki è diventato padre a quattro anni esatti dalla liberazione lettera43.it
Il Liverpool passa a Milano, Chivu: “L’arbitro aveva visto bene…” sport.quotidiano.net
Garlasco, Alberto Stasi nell’intercettazione (mai ascoltata) con il padre panorama.it
Irene Pivetti condannata a 4 anni. L'appello conferma la sentenza agi.it
“Come associazione vittime del Salvemini non ci arrendiamo all’inevitabilità. Da anni invochiamo sicurezza” ilfattoquotidiano.it
"Sono incinta", lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambe. E' accaduto a Bari gazzettadelsud.it
Patrick Zaki è diventato padre a quattro anni esatti dalla liberazione lettera43.it