Espulsioni controlli e Paesi sicuri | così cambiano le norme sui migranti

Le recenti modifiche alle normative migratorie introducono nuove misure per gestire gli ingressi irregolari. Cresce il numero di Paesi considerati sicuri e si intensificano i controlli e le espulsioni, modificando significativamente il quadro delle politiche migratorie italiane. Questi cambiamenti mirano a rafforzare i flussi di gestione e sicurezza sul territorio nazionale.

Aumenta il numero delle nazioni in cui si potranno mandare gli stranieri irregolari che arrivano in Italia. Il modello Albania adesso può diventare realtà. Sara Kelany (Fdi): «Si tratta di una vittoria del governo Meloni». I nuovi regolamenti sull’immigrazione approvati l’altro ieri a Bruxelles dal Consiglio europeo Giustizia e Affari Interni avranno effetti positivi anche sui centri di Gjader e Shengjin in Albania che tanto hanno fatto discutere in questi ultimi mesi. Il primo regolamento riguarda la lista europea dei Paesi considerati sicuri, un elenco valido per tutti e che comporta che le domande di asilo verranno trattate in modo uniforme in tutti i Paesi europei. 🔗 Leggi su Laverita.info

