Esplosione nella notte a Piscina | banda di ladri fa saltare il bancomat svegliati i residenti

Nella notte di mercoledì 10 dicembre 2025, un'esplosione nella zona centrale di Piscina ha scosso la quiete del paese, svegliando i residenti. Un gruppo di ladri ha fatto saltare il bancomat, causando danni e preoccupazione tra la popolazione locale. L'evento ha suscitato attenzione e richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Un'esplosione ha svegliato i residenti del centro di Piscina nella notte di oggi, mercoledì 10 dicembre 2025. A saltare in aria è stato il dispositivo bancomat della filiale dell'Unicredit di piazza XXV Aprile. Si è trattato di un colpo della banda di ladri che solitamente agisce con l'esplosivo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

La banda del bancomat "bis" è tornata: colpo a Piscina - Solo una settimana fa, botto a pochi chilometri da distanza, a Volvera ... Scrive rainews.it