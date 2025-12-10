Esplosione nella notte a Piscina | banda di ladri fa saltare il bancomat svegliati i residenti Bottino record | 100mila euro

Torinotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di mercoledì 10 dicembre 2025, un'esplosione nel centro di Piscina ha scosso la quiete cittadina. Una banda di ladri ha fatto saltare il bancomat, riuscendo a sottrarre un bottino record di 100.000 euro. L'evento ha svegliato i residenti, generando preoccupazione e sconcerto nella comunità locale.

Un'esplosione ha svegliato i residenti del centro di Piscina nella notte di oggi, mercoledì 10 dicembre 2025. A saltare in aria è stato il dispositivo bancomat della filiale dell'Unicredit di piazza XXV Aprile. Si è trattato di un colpo della banda di ladri che solitamente agisce con l'esplosivo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

