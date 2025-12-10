Esplosione fabbrica di botti Ercolano condannati a 17 anni gli imputati per la morte di Aurora Sara e Samuel

Il processo per l'esplosione della fabbrica di fuochi di artificio di Ercolano si è concluso con la condanna di due imputati a 17 anni di reclusione. L'incidente, avvenuto il 18 novembre 2024, ha causato la tragica morte di Samuel Tafciu e delle gemelle Aurora e Sara Esposito.

Urla di protesta in Tribunale dei familiari per la sentenza, il pm aveva chiesto 20 anni.

