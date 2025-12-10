Esplosione fabbrica di botti Ercolano condannati a 17 anni gli imputati per la morte di Aurora Sara e Samuel
Il processo per l'esplosione della fabbrica di fuochi di artificio di Ercolano si è concluso con la condanna di due imputati a 17 anni di reclusione. L'incidente, avvenuto il 18 novembre 2024, ha causato la tragica morte di Samuel Tafciu e delle gemelle Aurora e Sara Esposito.
Condannati a 17 anni due imputati al processo per l'esplosione della fabbrica di fuochi di artificio di Ercolano il 18 novembre 2024 in cui morirono Samuel Tafciu e le sorelle gemelle Aurora e Sara Esposito. Urla di protesta in Tribunale dei familiari per la sentenza, il pm aveva chiesto 20 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tre morti nell’esplosione nella fabbrica di botti a Ercolano: chiesti 20 anni per imputati - La Procura di Napoli ha chiesto 20 anni di reclusione per Pasquale Punzo e Vincenzo D'Angelo, imputati per l'esplosione nella fabbrica di botti abusiva ad Ercolano (Napoli) che, il 18 novembre 2024, ... Da fanpage.it
