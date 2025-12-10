Esenzione IMU alle scuole paritarie | l’emendamento che divide la Manovra 2026

La Manovra 2026 ha suscitato dibattiti con l'emendamento della Lega, che propone di consentire ai Comuni di esentare dall'IMU gli immobili B/5 utilizzati da scuole paritarie. La proposta mira a modificare le attuali normative, alimentando discussioni tra sostenitori e oppositori circa le implicazioni fiscali e sociali di questa possibile misura.

La proposta della Lega apre ai Comuni la possibilità di esentare dall'IMU gli immobili B5 usati da scuole paritarie. Un intervento che riaccende il conflitto tra pluralismo educativo e tutela della scuola pubblica. Un emendamento che riapre un fronte storico Nel pieno dell'esame della Legge.

Scuole paritarie, esenzione Imu agganciata ai costi standard - Il ministero dell’Economia è impegnato a cercare una soluzione rispetto all’Imu delle scuole paritarie, attraverso il recepimento con legge delle istruzioni da parte dell’amministrazione finanziaria. Da ilsole24ore.com

Manovra, esenzioni Imu più facili per Rsa e scuole paritarie - Emendamento Lega alla Manovra punta a uscire dall’impasse creata dalla Cassazione e a risolvere il contenzioso con i comuni ... Riporta italiaoggi.it

