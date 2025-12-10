Esenzione IMU alle scuole paritarie | l’emendamento che divide la Manovra 2026

La Manovra 2026 ha suscitato dibattiti con l'emendamento della Lega, che propone di consentire ai Comuni di esentare dall'IMU gli immobili B/5 utilizzati da scuole paritarie. La proposta mira a modificare le attuali normative, alimentando discussioni tra sostenitori e oppositori circa le implicazioni fiscali e sociali di questa possibile misura.

La proposta della Lega apre ai Comuni la possibilità di esentare dall’IMU gli immobili B5 usati da scuole paritarie. Un intervento che riaccende il conflitto tra pluralismo educativo e tutela della scuola pubblica. Un emendamento che riapre un fronte storico Nel pieno dell’esame della Legge. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

