Escursionisti bloccati sul sentiero dei Tecett | intervento con elicottero sul San Martino
Ieri pomeriggio, sul Monte San Martino, due escursionisti sono rimasti bloccati lungo il sentiero dei Tecett, un percorso esposto sulla parete ovest della montagna lariana. L’intervento di soccorso, accompagnato dall’uso di un elicottero, è stato necessario per mettere in sicurezza i protagonisti della situazione di emergenza.
Momenti di tensione ieri pomeriggio sul Monte San Martino, quando due escursionisti sono rimasti in difficoltà lungo il sentiero attrezzato dei Tecett, itinerario particolarmente esposto che risale la parete ovest della montagna lariana. L’allarme è stato lanciato intorno alle 17 e ha fatto. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Paura sul Monte Rotondo: otto escursionisti e un cane bloccati a 2000 metri, salvati nella notte
Premana, comitiva con 8 escursionisti e un cane bloccati in montagna a duemila metri al buio e al freddo
Escursionisti bloccati al rifugio Manzini: salvati dal Soccorso Alpino e dall'Aeronautica [VIDEO]
Escursionisti senza attrezzatura bloccati sul Corno alle Scale. Necessario il recupero del Soccorso alpino in Appennino #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Due escursionisti in difficoltà sul sentiero dei Tecett: salvati - L'intervento di vigili del fuoco e soccorso alpino sul monte San Martino nel tardo pomeriggio di martedì Pomeriggio di paura sul monte San Martino per due escursionisti che si sono trovati in difficol ... Riporta leccotoday.it
Prodi svende ancora la Ue a Parigi e Berlino laverita.info
Nobel, Machado non parteciperà alla cerimonia di premiazione. “Sarà rappresentata dalla figlia” quotidiano.net
Traffico di sostanze stupefacenti, operazione della DDA in corso in tre province campane anteprima24.it
Forlì adesso cambia: ingaggiato Stephens. Rinforzo sotto canestro, in partenza Allen sport.quotidiano.net
Maxi blitz antimafia a Palermo, 50 misure cautelari: 25 gli arrestati gazzettadelsud.it
Droga ed estorsioni, blitz a Palermo con 50 arresti iltempo.it