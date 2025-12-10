Escursionisti bloccati sul sentiero dei Tecett | intervento con elicottero sul San Martino

Ieri pomeriggio, sul Monte San Martino, due escursionisti sono rimasti bloccati lungo il sentiero dei Tecett, un percorso esposto sulla parete ovest della montagna lariana. L’intervento di soccorso, accompagnato dall’uso di un elicottero, è stato necessario per mettere in sicurezza i protagonisti della situazione di emergenza.

