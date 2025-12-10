Escursionisti bloccati sul sentiero dei Tecett | intervento con elicottero sul San Martino

Quicomo.it | 10 dic 2025

Ieri pomeriggio, sul Monte San Martino, due escursionisti sono rimasti bloccati lungo il sentiero dei Tecett, un percorso esposto sulla parete ovest della montagna lariana. L’intervento di soccorso, accompagnato dall’uso di un elicottero, è stato necessario per mettere in sicurezza i protagonisti della situazione di emergenza.

Momenti di tensione ieri pomeriggio sul Monte San Martino, quando due escursionisti sono rimasti in difficoltà lungo il sentiero attrezzato dei Tecett, itinerario particolarmente esposto che risale la parete ovest della montagna lariana. L’allarme è stato lanciato intorno alle 17 e ha fatto. 🔗 Leggi su Quicomo.it

