Eravamo ubriachi non siamo fascisti | dopo il raid alla sede Pd a Chiavari le scuse e il chiarimento per lo stupido errore

Raid contro il circolo del Pd a Chiavari: arriva una lettera anonima recapitata al Secolo XIX che esclude la matrice fascista. “Avevamo bevuto troppo e abbiamo causato questi danni, non siamo in alcun modo coinvolti in organizzazioni filofasciste e non la pensiamo in quel modo; non ci interessa la politica, il nostro è stato solo un gesto insensato e privo di ragionamento, dettato da un consumo eccessivo di alcolici”. Così in una lettera anonima firmata dai ‘Ragazzi del misfatto’ e lanciata da una persona con il volto travisato nell’androne del palazzo de ‘Il Secolo XIX’ di Chiavari (Genova). A scriverla i presunti autori del raid vandalico contro il circolo locale del Partito Democratico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it