Ep729 – Trump critica i leader dell’Ue | Sono deboli Mosca plaude – Rapimenti e torture per recuperare debiti di droga
In questo episodio si analizzano le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che ha definito i leader dell'Unione Europea deboli e incapaci di agire. Contestualmente, Mosca esprime approvazione, mentre emergono notizie su rapimenti e torture legati al recupero di debiti di droga, evidenziando tensioni e dinamiche complesse a livello internazionale.
Trump critica i leader dell'Ue: "Sono deboli e non sanno cosa fare". Mosca plaude, mentre Bruxelles ribatte: "Orgogliosi di Von der Leyen e di chi guida Stati membri". Il presidente americano poi torna ad attaccare Zelensky: "Nuove elezioni un Ucraina". 🔗 Leggi su Lapresse.it
