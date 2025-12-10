Ep729 – Trump critica i leader dell’Ue | Sono deboli Mosca plaude – Rapimenti e torture per recuperare debiti di droga

In questo episodio si analizzano le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che ha definito i leader dell'Unione Europea deboli e incapaci di agire. Contestualmente, Mosca esprime approvazione, mentre emergono notizie su rapimenti e torture legati al recupero di debiti di droga, evidenziando tensioni e dinamiche complesse a livello internazionale.

spreaker type=player title="Ep.729 - Trump critica i leader dell'Ue: "Sono deboli". Mosca plaude - Rapimenti e torture per recuperare debiti di droga" resource="episodeid=68966178" width="100%" height="200px" theme="light" playlist="false" playlist-continuous="false" chapters-image="true" episode-image-position="right" hide-logo="false" hide-likes="false" hide-comments="false" hide-sharing="true" hide-download="true" Trump critica i leader dell’Ue: “Sono deboli e non sanno cosa fare”. Mosca plaude, mentre Bruxelles ribatte: “Orgogliosi di Von der Leyen e di chi guida Stati membri”. Il presidente americano poi torna ad attaccare Zelensky: “Nuove elezioni un Ucraina”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ep.729 – Trump critica i leader dell’Ue: “Sono deboli”. Mosca plaude – Rapimenti e torture per recuperare debiti di droga