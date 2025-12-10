Entra in pasticceria e ha un malore | morto a 79 anni nonostante i soccorsi con il defibrillatore

Un uomo di 79 anni ha perso la vita questa mattina a Chieri, dopo aver avuto un malore nella storica pasticceria Avidano di via Vittorio Emanuele II. Nonostante i tentativi di soccorso e l’uso del defibrillatore, i medici non sono riusciti a salvarlo. L’incidente ha suscitato grande commozione tra i presenti.

