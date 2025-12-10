Entra in pasticceria e ha un malore | morto a 79 anni nonostante i soccorsi con il defibrillatore
Un uomo di 79 anni ha perso la vita questa mattina a Chieri, dopo aver avuto un malore nella storica pasticceria Avidano di via Vittorio Emanuele II. Nonostante i tentativi di soccorso e l’uso del defibrillatore, i medici non sono riusciti a salvarlo. L’incidente ha suscitato grande commozione tra i presenti.
Malore a Chieri nella mattinata di oggi, 10 dicembre. Un uomo di 79 anni si è sentito male all’interno dello storico bar pasticceria Avidano di via Vittorio Emanuele II. I soccorsi, purtroppo, si sono rivelati vani. L'anziano cliente è morto nonostante il tentativo di rianimarlo.L’intervento con. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
50 anni di storia e dolcezza in una torta La “Torta del Cinquantesimo” è già disponibile in pasticceria e da oggi entra ufficialmente nel nostro catalogo: un dolce speciale, creato per celebrare un traguardo importante e pensato per essere condiviso con tutti v - facebook.com Vai su Facebook
Cliente di 79 anni entra in pasticceria e ha un malore: morto nonostante i soccorsi con il defibrillatore - Un uomo di 79 anni si è sentito male all’interno dello storico bar pasticceria Avidano di via Vittorio Emanuele II. Scrive torinotoday.it
Il Liverpool passa a Milano, Chivu: “L’arbitro aveva visto bene…” sport.quotidiano.net
Garlasco, Alberto Stasi nell’intercettazione (mai ascoltata) con il padre panorama.it
Irene Pivetti condannata a 4 anni. L'appello conferma la sentenza agi.it
“Come associazione vittime del Salvemini non ci arrendiamo all’inevitabilità. Da anni invochiamo sicurezza” ilfattoquotidiano.it
"Sono incinta", lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambe. E' accaduto a Bari gazzettadelsud.it
Patrick Zaki è diventato padre a quattro anni esatti dalla liberazione lettera43.it