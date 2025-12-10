Energia su misura | con ebitts una percentuale di vento e sole per i tuoi consumi

L'articolo esplora come ebitts offra soluzioni di energia su misura, combinando una percentuale di vento e sole per soddisfare i consumi. In un contesto in continua evoluzione, questa innovativa proposta si distingue per personalizzazione e sostenibilità, segnando un nuovo approccio nel settore energetico.

Nel mondo dell’energia c’è un prima e un dopo. Prima: consumatori passivi, bollette sempre uguali, infrastrutture lontane e intangibili. Dopo: ebitts, la piattaforma che permette di acquistare porzioni digitali di impianti rinnovabili e utilizzare l’energia prodotta per soddisfare i propri consumi. Non una metafora: porzioni vere, energia misurabile e certificata. Fonti rinnovabili in grado di generare la propria piccola indipendenza energetica. Tokenizzazione: la proprietà energetica nell ’ era blockchain. La svolta sta nella tokenizzazione. Enel utilizza la tecnologia blockchain per garantire tracciabilità infalsificabile dei flussi energetici, dal kilowattora prodotto alla sua destinazione finale. 🔗 Leggi su Panorama.it