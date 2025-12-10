Energia clima società la scommessa sul futuro dell’Alta Sabina
L’Alta Sabina si trova di fronte a sfide cruciali legate a energia, clima e spopolamento. Per affrontare queste criticità, nasce l’Atlante del Futuro, un modello innovativo pensato come pilota per le aree interne italiane ed europee, con l’obiettivo di sostenere uno sviluppo sostenibile e di valorizzare le risorse locali.
Contro lo spopolamento arriva l’atlante del futuro, un modello pilota per le aree interne italiane ed europee. Ci si può riuscire. L’esperienza è quella dell’ Alta Sabina, un’area che sconta da anni una carenza endemica di servizi e un conseguente spopolamento. Sulla scia dei Climate pacts europei è stata realizzata la Green community dell’Alta Sabina, finanziata dalla misura Pnrr-Green communities (NextGenerationEU), uno strumento di governance territoriale integrata. Sono 10 i sindaci che hanno firmato il ‘Contratto energia, clima e società’ per ripopolare il territorio del 5% entro il 2035 attraverso transizione ecologica, digitale e sociale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
