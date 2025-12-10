Emily in Paris a Venezia | il trailer ufficiale della quinta stagione

Il trailer ufficiale della quinta stagione di Emily in Paris svela il ritorno di Lily Collins nei panni di Emily, pronta a esplorare nuove avventure tra Parigi, Roma e Venezia. L’attesa per il debutto, previsto per il 18 dicembre su Netflix, cresce mentre i fan scoprono le prime immagini dei nuovi episodi che promettono emozioni e scenari mozzafiato.

Lily Collins sta per tornare a vestire i panni di Emily in Paris. Manca poco al debutto della quinta stagione - in programma per giovedì 18 dicembre -, e Netflix ha lanciato il trailer ufficiale dei nuovi episodi, che vedranno la protagonista dividersi tra Parigi, Roma e anche Venezia.Clicca qui. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it