Emiliano | Credo che siano maturi i tempi per la cessione del Bari da parte dei De Laurentiis

Michele Emiliano, governatore della Regione Puglia, in un'intervista a Repubblica ha parlato della situazione attuale del Bari. Le parole di Emiliano. «Io credo che siano maturi i tempi per la cessione della società. Gli attuali proprietari hanno fatto cose molto buone, restituendo al Bari la dignità perduta con il fallimento. Ma è evidente come la loro spinta propulsiva sia finita. Hanno perso mordente e concentrazione. Del resto, le loro migliori energie è inevitabile che le spendano per il Napoli, squadra leader in Italia e tra le più forti in Europa.» La pensano come lei i tanti tifosi scesi in piazza l'altro giorno a Bari.