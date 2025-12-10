Emergenza ladri zone senza illuminazione L' opposizione | Va ripristinata
Nelle aree di Nocera Superiore prive di illuminazione, aumentano i rischi di furti e atti di vandalismo. L'opposizione richiede con urgenza il ripristino dell'illuminazione pubblica per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e prevenire situazioni di pericolo nelle zone più vulnerabili.
Zone prive di illuminazione a Nocera Superiore, emergenza furti. L'opposizione chiede il ripristino della luce nelle zone al buio. Lo chiedono i consiglieri comunali Carmine Amato, Enrico Bisogno, Annalisa Carleo, Giovanni Iannone, Maurizio Lamberti e Teo Galante Oliva in una nota.La nota"La. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
