Emergenza abitativa e Fondo Novello | il Consiglio chiamato a decidere su due delibere chiave

Cesenatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale di Cesena si riunisce domani per discutere due delibere fondamentali legate all'emergenza abitativa e alle politiche abitative, tra cui il Fondo Novello. La seduta, prevista alle 14, rappresenta un momento cruciale per affrontare le sfide del settore abitativo e definire strategie future per la città.

Il Consiglio comunale di Cesena torna a riunirsi domani, giovedì, a partire dalle 14, con la presentazione di due delibere: 'Dall'emergenza abitativa alle politiche abitative. Linee strategiche di intervento 2025-2026', rispetto alla quale l'assise sarà chiamata al voto per l'approvazione

