Emergenza abitativa e Fondo Novello | il Consiglio chiamato a decidere su due delibere chiave
Il Consiglio comunale di Cesena si riunisce domani per discutere due delibere fondamentali legate all'emergenza abitativa e alle politiche abitative, tra cui il Fondo Novello. La seduta, prevista alle 14, rappresenta un momento cruciale per affrontare le sfide del settore abitativo e definire strategie future per la città.
Il Consiglio comunale di Cesena torna a riunirsi domani, giovedì, a partire dalle 14, con la presentazione di due delibere: ‘Dall’emergenza abitativa alle politiche abitative. Linee strategiche di intervento 2025-2026’, rispetto alla quale l’assise sarà chiamata al voto per l’approvazione, e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
EMERGENZA ABITATIVA - Il gruppo consiliare annuncia la presentazione di una mozione dedicata al tema dell’abitare e al miglioramento del “Patto per la casa” - facebook.com Vai su Facebook
A confermare l’emergenza abitativa a Pavia città sono i dati delle cause per sfratto in tribunale: 283 le convalide dei giudici (cioè il provvedimento che chiude di fatto l’iter e consente al proprietario di liberare l’immobile) da gennaio a oggi. Un dat… ift.tt/lXM63P Vai su X
Messina: mille famiglie in emergenza abitativa, ma le case a disposizione sono una trentina - Non ci sono solo gli abitanti delle baracche a reclamare un alloggio dal Comune . Secondo rtp.gazzettadelsud.it
Garlasco, Alberto Stasi nell’intercettazione (mai ascoltata) con il padre panorama.it
Commissione Attività produttive, Greco: “Positiva l’audizione con rappresentante dell’Iti Lucarelli sul tema ... anteprima24.it
Sanità, protesta dei sindacati in Consiglio regionale: seduta interrotta e ripresa tra urla e proteste | Foto ... ilsecoloxix.it
Juve Primavera, i convocati per il match di Youth League contro il Pafos: la lista ufficiale di Padoin juventusnews24.com
"Sono incinta", lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambe. E' accaduto a Bari gazzettadelsud.it
«Acrobati del forellino», altre due razzie di gioielli. Trovato gas narcotizzante ecodibergamo.it