Emanuela Orlandi lo zio Mario tirato di nuovo in mezzo | cosa sta succedendo

L’indagine sulla scomparsa di Emanuela Orlandi torna sotto i riflettori, con la commissione bicamerale che approfondisce la pista dei cinematografari. Negli ultimi giorni, è riemersa una vecchia teoria riguardante il possibile coinvolgimento dello zio, Mario Meneguzzi, una ipotesi già più volte smentita e al centro di discussioni e incertezze.

Mentre la commissione bicamerale d’inchiesta continua a esaminare la cosiddetta pista dei cinematografari nel contesto delle scomparse di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi, negli ultimi giorni è tornata a riaffiorare una teoria già più volte smentita: il presunto coinvolgimento dello zio di Emanuela, Mario Meneguzzi. Una pista che la famiglia Orlandi ha sempre rigettato con decisione, a cominciare dal fratello della ragazza, Pietro Orlandi. Pietro Orlandi: «Tutto questo allontana la verità». «Per me è un ennesimo depistaggio, che questa volta arriva in maniera più pesante», afferma Pietro Orlandi dopo la divulgazione di notizie riguardanti vecchie indagini e perquisizioni, già archiviate anni fa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Emanuela Orlandi, lo zio Mario tirato di nuovo in mezzo: cosa sta succedendo

Sparizione di Emanuela Orlandi ci sono due nuove piste investigative | perché è stata secretata l’audizione dell’agente dei servizi segreti - Zazoom Social News

Emanuela Orlandi è svolta shock delle indagini | Perquisita la casa! - Zazoom Social News

Caso Orlandi, chi è Pietro Meneguzzi: perché si è tornati a parlare dello zio Mario nella scomparsa di Emanuela - Chi è Pietro Meneguzzi, cosa c'entra con Emanuela Orlandi e perché ciclicamente si torna a parlare della pista familiare e dello zio Mario ... Scrive fanpage.it

Caso Emanuela Orlandi, spunta il nome del capo dello zio Mario: cosa c'entra con la sparizione - Tra le ipotesi della Procura sul caso della scomparsa di Emanuela Orlandi c'è anche la pista familiare in cui compare il nome del capo dello zio Mario ... Segnala virgilio.it

Questa sera a “Chi l’ha visto?” Emanuela Orlandi: "Mio padre è morto e non può difendersi. Lo difendo io", parla Pietro Meneguzzi Alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay - facebook.com Vai su Facebook

Il giornalista è stato preso a pugni da un ex agente del Sisde, che potrebbe avere informazioni su Emanuela Orlandi, scomparsa a Roma nel 1983 Vai su X