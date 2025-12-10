Emanuela Orlandi lo zio Mario tirato di nuovo in mezzo | cosa sta succedendo

Thesocialpost.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’indagine sulla scomparsa di Emanuela Orlandi torna sotto i riflettori, con la commissione bicamerale che approfondisce la pista dei cinematografari. Negli ultimi giorni, è riemersa una vecchia teoria riguardante il possibile coinvolgimento dello zio, Mario Meneguzzi, una ipotesi già più volte smentita e al centro di discussioni e incertezze.

Mentre la commissione bicamerale d’inchiesta continua a esaminare la cosiddetta pista dei cinematografari nel contesto delle scomparse di  Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi, negli ultimi giorni è tornata a riaffiorare una teoria già più volte smentita: il presunto coinvolgimento dello zio di Emanuela,  Mario Meneguzzi. Una pista che la famiglia Orlandi ha sempre rigettato con decisione, a cominciare dal fratello della ragazza,  Pietro Orlandi. Pietro Orlandi: «Tutto questo allontana la verità». «Per me è un ennesimo depistaggio, che questa volta arriva in maniera più pesante», afferma Pietro Orlandi dopo la divulgazione di notizie riguardanti vecchie indagini e perquisizioni, già archiviate anni fa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

