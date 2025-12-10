Elodie Show 2027 | c' è anche il palco bolognese nella nuova tournée di Elodie

Bolognatoday.it | 10 dic 2025

Elodie ha annunciato a sorpresa un nuovo tour che passerà anche da Bologna. Si chiama “Elodie Show 2027” la tournée che la vedrà nuovamente sul palco dei principali palazzetti italiani, inclusa l'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. I concerti partiranno dal Palaprometeo di Ancona (data zero, 24. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

