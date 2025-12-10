Elodie Show 2027 | c' è anche il palco bolognese nella nuova tournée di Elodie
Elodie ha annunciato a sorpresa un nuovo tour che passerà anche da Bologna. Si chiama “Elodie Show 2027” la tournée che la vedrà nuovamente sul palco dei principali palazzetti italiani, inclusa l'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. I concerti partiranno dal Palaprometeo di Ancona (data zero, 24. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Elodie, reduce da un anno di successi e con un tour nei palasport appena concluso durante il quale ha comunicato una pausa nel 2026, annuncia a sorpresa Elodie Show 2027, la tournée che la vedrà nuovamente protagonista. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Elodie, reduce da un anno di successi e con un tour nei palasport appena concluso durante il quale ha comunicato una pausa nel 2026, annuncia a sorpresa Elodie Show 2027, la tournée che la vedrà nuovamente protagonista. #ANSA Vai su X
Elodie annuncia il tour 2027: date e quando acquistare i biglietti - Elodie svela il tour 2027 dopo aver annunciato una pausa di un anno e mezzo: sette concerti nei palasport italiani. 105.net scrive
