Elodie e la folle ansia dei cantanti per l’assenza Per questo la musica italiana è sempre più superficiale?

Elodie, recentemente in lacrime durante l'ultimo live del suo tour, ha espresso gratitudine ai fan, sottolineando il suo impegno. La sua emozione rivela le pressioni e l'ansia che i cantanti affrontano nell'industria musicale, sollevando il dibattito sulla superficialità crescente della musica italiana. Un episodio che fa riflettere sul rapporto tra artisti e pubblico.

Elodie, alcuni giorni fa, in lacrime, chiudendo il suo ultimo live del tour, ha detto: «Grazie veramente di cuore: è stato un tour bellissimo, mi avete dato tanto amore e vi ringrazio, spero che vi siate divertiti, io mi sono impegnata, ce la metto sempre tutta nonostante qualche errorino. Adesso mi fermo per un po’, ma ho già tutto in testa, il nuovo show, il nuovo palco, perché mi fate venire voglia di lavorare, e tanto. Non vedo l’ora di tornare da voi. Posso già dirvi che torno nel 2027». Neanche il tempo di far scendere qualche lacrimuccia anche ai fan particolarmente affezionati, che, una manciata di ore dopo, già è stata data comunicazione delle sette date di un tour nei palazzetti previsto tra aprile e maggio, appunto, 2027. 🔗 Leggi su Open.online

