Ella Purnell di Fallout su GTA 6 | Lo proverò ma preferisco giochi rilassanti la domenica mattina

Mentre il mondo videoludico conta i giorni che mancano all’uscita di GTA 6, qualcuno ha deciso di remare controcorrente. E non si tratta di un hater qualunque, ma di Ella Purnell, la protagonista assoluta della serie Fallout su Amazon Prime Video, uno degli adattamenti videoludici più acclamati degli ultimi anni. Durante il tour promozionale per la seconda stagione dello show, l’attrice britannica ha lasciato di stucco i fan con una dichiarazione che sta facendo il giro del web: il titolo più atteso di Rockstar Games non è esattamente in cima alla sua lista dei desideri. “ Sì, certo, ci darò un’occhiata “, ha risposto Purnell quando l’intervistatore di 4P le ha chiesto se fosse entusiasta per GTA 6. 🔗 Leggi su Screenworld.it