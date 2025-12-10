Ella Purnell di Fallout su GTA 6 | Lo proverò ma preferisco giochi rilassanti la domenica mattina
Ella Purnell di Fallout ha condiviso le sue impressioni su GTA 6, dichiarando che lo proverà, ma preferisce dedicarsi a giochi più rilassanti la domenica mattina. Mentre l’attesa per il nuovo titolo Rockstar cresce, alcune voci si distinguono per un approccio diverso, offrendo uno sguardo personale sulle preferenze videoludiche.
Mentre il mondo videoludico conta i giorni che mancano all’uscita di GTA 6, qualcuno ha deciso di remare controcorrente. E non si tratta di un hater qualunque, ma di Ella Purnell, la protagonista assoluta della serie Fallout su Amazon Prime Video, uno degli adattamenti videoludici più acclamati degli ultimi anni. Durante il tour promozionale per la seconda stagione dello show, l’attrice britannica ha lasciato di stucco i fan con una dichiarazione che sta facendo il giro del web: il titolo più atteso di Rockstar Games non è esattamente in cima alla sua lista dei desideri. “ Sì, certo, ci darò un’occhiata “, ha risposto Purnell quando l’intervistatore di 4P le ha chiesto se fosse entusiasta per GTA 6. 🔗 Leggi su Screenworld.it
L'attrice Ella Purnell ha risposto ai fan di Fallout che sognano una relazione d'amore tra la protagonista Lucy e Ghoul. - facebook.com Vai su Facebook
Nella Stagione 2 della serie TV di Fallout, Lucy avrà ancora il suo "dito di cacca" - Ella Purnell ci ha tenuto a far sapere ai fan che Lucy avrà ancora il suo "dito di cacca" nella seconda stagione della serie TV di Fallout. Come scrive multiplayer.it
