Elicottero precipitato in Valtellina Recuperati i rottami del velivolo

Un elicottero AS 350 Ecureuil è precipitato a Lanzada, in Valtellina, provocando la morte di Thomas Diaz Ledesma, giovane operaio colombiano. La stessa azienda proprietaria, Wucher Helicopter GmbH, ha incaricato personale specializzato di recuperare i rottami del velivolo. L’incidente ha suscitato grande attenzione nella zona e sarà oggetto di approfondimenti ufficiali.

È stata la stessa azienda proprietaria dell’elicottero - l’austriaca Wucher Helicopter GmbH - con personale specializzato e mezzi a recuperare ieri ciò che resta dell’elicottero AS 350 Ecureuil che la mattina di giovedì scorso è precipitato a Lanzada, nell’ incidente in cui ha perso la vita il giovane operaio di origini colombiane Thomas Diaz Ledesma per il quale venerdì sarà effettuata l’autopsia all’ospedale di Sondrio. Ora il velivolo che quel giorno era pilotato da Maurizio Folini, 60 anni, di Chiuro e a bordo del quale c’erano anche un copilota e una collega di Ledesma, sarà trasportato in un capannone a Caiolo a disposizione degli accertamenti che l’autorità giudiziaria riterrà di far effettuare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Elicottero precipitato in Valtellina. Recuperati i rottami del velivolo

Elicottero precipitato ad Albosaggia: “Fu un errore del pilota”

Elicottero precipitato ad Albosaggia, l’errore è del pilota e non di un guasto: cosa dicono le motivazioni

Roberto Fontanari, chi è il pilota 51enne precipitato con l'elicottero: le oltre 2.500 ore di volo, il soccorso alpino e l'incarico nei vigili del fuoco. «Siamo preoccupati»

Il 44enne è precipitato in un burrone per molti metri È stato salvato con l'elicottero del 118 e dal soccorso alpino - facebook.com Vai su Facebook

Elicottero precipitato in Valtellina, un morto. Il pilota Maurizio Folini: “Distrutto nell’anima” milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X

Elicottero precipitato in Valtellina. Recuperati i rottami del velivolo - È stata la stessa azienda proprietaria dell’elicottero - Come scrive ilgiorno.it