Elga Enradu l’annuncio sui social spiazza | La mia storia con Diego è finita

Elga Enardu ha annunciato sui social la fine della sua relazione con Diego Daddi, lasciando sorpresa i loro fan. La notizia della separazione è stata comunicata direttamente tramite una storia su Instagram, segnando un nuovo capitolo per i protagonisti di questa coppia.

Diego Daddi ed Elga Enardu al capolinea, lei annuncia la rottura sui social. Elga Enardu e Diego Daddi non stanno più insieme, a rivelare la triste e inaspettata novità che ha spiazzato non poco i fan della coppia è stata lei tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Storia Ig di Elga Enardu (Screen Ig stories @elgaenardu) In passato si erano conosciuti a Uomini e Donne, lui era uscito dalla trasmissione con un'altra tronista ma dopo il dating show ha intrapreso una relazione con la sorella di Serena Enardu durata più di sedici anni. Non sono mancati i momenti di crisi nel loro rapporto, si erano anche detti addio per poi riconciliarsi qualche mese dopo.